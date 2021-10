Juan José Cortés dice que no recuerda "qué pudo pasar" con la mujer que le acusa de golpearla

Juan José Cortés, ex diputado nacional del PP y padre de Mari Luz, la niña asesinada por el pederasta Santiago del Valle en 2008 en Huelva, ha asegurado que su encuentro con la mujer que lo ha denunciado por un presunto delito de lesiones fue "fortuito" y que no recuerda "qué pudo pasar".

La denunciante, en un vídeo difundido en redes sociales, dijo refiriéndose al padre de Mari Luz: "Me ha abordado con una vara y me ha abierto la cabeza. Me ha agredido brutalmente; lo tengo denunciado por amenazas de muerte y las ha cumplido"

"A veces tengo lagunas, no recuerdo las cosas en situaciones estresantes y me bloqueo, no controlo mis emociones, me fundo en negro, es una enfermedad complicada", ha dicho.