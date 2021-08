Juanlu y Óliver, dos hermanos y un destino, el Camino de Santiago

Son los últimos metros. Los dientes y los puños apretados, los ojos bien abiertos para no perderse nada. Y de repente, del silencio más absoluto, gritos y más gritos. Así terminan 9 kilómetros de brutal subida al puerto de El Palo, en Asturias . Bienvenidos al camino de Juan Luis y Óliver, donde todo cuesta... y todo vale la pena.

A aquel viaje se sumaron muchísimos "caminantes", entre ellos el cineasta catalán Joan Planas que registró en vídeo la hazaña. Hoy cinco años más tarde han vuelto pero todo ha cambiado. Esta vez su camino empieza en Oviedo y no acabará en Santiago, sino en Berducedo , un pequeño pueblo asturiano donde nació Dodo , el abuelo de Óliver y Juanlu. Un viaje a su pasado "sin atajos, ni desvíos, ni itinerarios alternativos", como explican los hermanos. 100 kilómetros que recorrerán además a través del denominado Camino Primitivo , uno de los más duros que existen.

La meta vuelve a ser la misma: "visibilizar la importancia de la accesibilidad y la superación constante a las que se deben someter las personas para conseguir todo aquello que se propongan, tengan o no discapacidad". No será fácil, pero Juanlu y Óliver nacieron con un problema, no conocen lo imposible.