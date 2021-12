La Junta de Andalucía pide a los padres que no dejen de llevar a sus hijos a clase por miedo al contagio

La viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo , ha asegurado que "no les consta" que las familias estén decidiendo no llevar a sus hijos a los centros escolares debido a la situación por el Covid-19, toda vez que las anima a "acabar" el primer trimestre porque "las escuelas son seguras " y a "superar los miedos" porque "tenemos medidas previstas para evitar cualquier situación".

Así lo ha indicado Castillo en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha explicado que "no les consta" esta situación "desde el punto de vista del seguimiento que nosotros hacemos del absentismo escolar", al tiempo que ha añadido que "si hay alguna familia que ha decidido no llevar a su hijo al colegio tendrá que explicar por qué, porque no ha terminado el calendario escolar y todos los días son importantes, incluso los últimos de cada trimestre". "Si es por preocupación o por temor sería una falta injustificada", ha asegurado.