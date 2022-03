El juzgado solo autoriza el análisis del móvil de Miguel Carcaño y Marta del Castillo

Según el Diario de Sevilla que ha tenido acceso al auto del juez, la decisión de no permitir analizar el resto de móviles se debe a que se refiere a "personas para las que no existe una causa que justifique dicho estudio no constando que consientan al mismo". En el caso de Miguel Carcaño , explica el juez, sí existe tal consentimiento ya en un carta él mismo autorizó a que se investigara su teléfono móvil.

El padre de Marta del Castillo ha expresado su desazón por esta decisión en su cuenta de Twitter. "Por favor que los medios no me llamen sobre esto. Antes si a los posicionamientos y ahora no", escribe Antonio del Castillo, "Yo tampoco lo entiendo, solo pienso que no se quiere que aparezca Marta. Pregunten juzgado instrucción 4"