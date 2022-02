El legado de Óliver, el bebé que nació sin vida y llena de 'cunas de abrazos' los hospitales

"No encuentro latido", le dijeron. Y con solo tres paradas derrumbaron las ilusiones de Natalie en noviembre de 2020. Ya había tenido dos pérdidas antes , pero esta vez tendría que dar a luz a su bebé sin vida. Se llamaba Óliver.

Así empieza una lucha, la de Natalie Claytor y su marido, Manuel Moreno, que tuvo su primera batalla en el Hospital de Puerto Real. "Yo no lo voy a coger", le dijo Manuel antes del parto. No entendía entonces lo que comprendió minutos después. "Es tu hijo, tienes que despedirte de él ". Y lo hizo. Hoy da gracias de haberle dicho adiós.

En el hospital hicieron todo lo posible por ayudarles en el duelo. Les entregaron el gorrito, la pulsera y la huella de Óliver impresa en un papel, lo único que no le dieron fue tiempo para despedirse. Con la herida abierta se fueron a casa. Guardaron los recuerdos de Óliver en una caja y tardaron un año en volver a abrirla. "Me costó mucho", reconoce Natalie. Pero su dolor encontró en camino y lo hizo a través de Netflix.

"Viendo la serie New Amsterdam había un capítulo de una mujer que iba a perder a su bebé", recuerda Natalie. "Quita eso", le dijo Manuel. Pero lo vieron como el que se enfrenta a sus miedos y en ello encontraron una cura.

Las cunas no vienen solas, para pasar el duelo los hospitales necesitan una sala de despedida . "Con luz natural, un sofá y una mariposa en la puerta", explica Natalie. El Hospital de Puerto Real la ha creado, el del Jerez ya la tenía hecha.

"Yo no me rindo", dice Natalie, que sigue recaudando dinero para poder instalar "cunas de abrazos" allí donde no las haya, "aunque ojalá nunca se usen". Ese ojalá se acabó esta semana con una llamada. Era el Hospital de Puerto Real. La primera cuna de los abrazos que instaló, la que estaba en el mismo hospital donde Óliver nació, allí donde empezó todo... se había estrenado. "La familia era reticente a usarla", le han dicho a Natalie desde el hospital, pero al final lo hicieron. Y hasta los abuelos del pequeño pudieron despedirse de él. "Dicen que la familia está muy agradecida".