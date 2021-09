"A veces te ibas a casa llorando", hablan los policías que participaron en el traslado de refugiados afganos en Rota

El día que los talibanes lanzaron su ofensiva sobre Kabul, Antonio Jesús Calle no sospechaba que aquello iba afectarle. Era principios de verano y este inspector jefe de la Policía Nacional hacía las maletas para dirigirse a Rota , su nuevo destino. “Es un destino tranquilo”, le dijo un compañero para inmediatamente bromear “tranquilo hasta que llegues tú”. No se equivocó. La comisaría de Antonio ha participado en el traslado de cerca de 3.000 refugiados afganos a través de la base americana de Rota .

Cada vuelo de Estados Unidos que aterriza en la base ha contado con la presencia de cuatro agentes de la policía . “No iban de uniforme, solo un chaleco amarillo , para no distinguirnos demasiado”, explica el inspector jefe. No estaban allí para figurar ni para salir en la foto, discretos y silenciosos, estaban para ayudar cuando alguno de los refugiados tenía que realizar trámites fuera de la zona acotada dentro de la base americana.

No se le va de la cabeza la llegada del primer vuelo. “Aún se me ponen los pelos de punta”, asegura el inspector cuando recuerda como salía la gente de aquel avión en una mezcla de felicidad y agotamiento. “Aquello te marca, estás acostumbrado a verlo por la tele, pero…”, pero allí no había cámaras. Allí Jesús, Antonio y el resto de policías miraron cara a cara la desesperación de un pueblo que les daba las gracias por ayudarle. “¿Cuántas veces me han dicho gracias a mi? Miles…”, confiesa Jesús, “...las mismas que yo se las he dicho a ellos”.