Más de mil personas en una macrofiesta de cuatro días desde Nochevieja en una cantera de Sorbas

La fiesta no ha sido autorizada por el ayuntamiento ni tampoco cursó ningún tipo de solicitud para celebrarse. Además de ser ilegal, no cuenta con unas medidas de prevención ante el Covid-19 ya que los participantes carecen de mascarillas y no respetan las medidas de distancia interpersonal, conforme a los vídeos e imágenes que circulan en las redes sociales.