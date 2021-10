La madre de Ruth y José, asesinados hace diez años por su padre, lamenta falta de apoyo ante violencia vicaria

"Estamos totalmente desprotegidas, no se cobran las indemnizaciones grandes que los asesinos no pagan y el Estado no se hace cargo de ellas", ha abundado la madre de Ruth y José, quien ha relatado que "con el paso del tiempo, porque al principio no estás para darte cuenta de nada, no me entraba en la cabeza que mujeres que han pasado por lo mismo y que yo también no estábamos consideradas víctimas".