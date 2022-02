Una madre pide ayuda para tratar a su hijo: "Tiene 31 años y lleva 10 encerrado en su cuarto con los videojuegos"

Prefiere mantener el anonimato por miedo. No a una agresión física por parte de su hijo, pero sí a que entre en una crisis de ansiedad o a tener una discusión con él. Ya no sabe qué hacer, en todos estos años ha pedido ayuda a psiquiatras de la seguridad social y ha escrito numerosas cartas pidiendo que lo valoren. Él dice que quiere “estar tranquilo”, como lleva haciendo desde los 22 años, sin salir de ahí.

En el Centro de Valoración y Orientación de la Junta de Andalucía le piden a la madre que acuda presencialmente con su hijo, “¿Cómo lo obligo? Si no tengo forma de sacarlo”, dice. Solo una vez, en estos casi 10 años, fue a la consulta de una psiquiatra de la seguridad social que “nos dijo que no tenía nada, que no sale porque no le da la gana”. A lo que le sumó más frustración e impotencia: “Qué mente, sino está enferma, lleva la vida que tiene él”, se pregunta. “Solo pido que me ayuden para que vengan a casa y lo valoren, porque yo no puedo más, estoy muerta en vida”.