La madre del menor de Morón asegura en Facebook que su hijo falleció el 10 de septiembre

A los tres días días de obtener la libertad provisional , desde Morón del Frontera en Sevilla, la madre del menor con discapacidad, Antonio David , desaparecido a mediados de septiembre el menor, ha hecho público un comunicado a través de su página de Facebook. En sus palabras asegura que "David falleció un 10 de septiembre en mis brazos , que con él se me ha ido la vida prácticamente...". Además añade que "Gracias a Dios, mis manos han sido durante 16 años las manos, los pies y el cuerpo de David".

El mensaje que ha sido borrado posteriormente Macarena Díaz da por hecho la muerte de su hijo. "Entera le he entregado mi vida sin reprocharle nada a nadie y 20 años más lo haría, pero llegó su hora". Y continúa: "Esa hora le tocó en mis brazos, ¿cómo no me va a tocar a mí si soy su cuidadora 24 horas al día?".