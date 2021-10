María, la víctima de violencia de género de 71 años que cuida a su maltratador: "Él ya no recuerda nada por el Alzheimer"

Ella siempre tenía la culpa de todo, aunque no tuviera nada que ver. Y con las broncas enseguida llegaron los insultos . “Me llamaba de todo, de todo, de todo, de todo…”, repite entre lágrimas. “A veces me llamaba guarra y me cogía de la mandíbula apretándome fuerte”, recuerda María.

Los años pasaron. Tuvieron cuatro hijos y sus cuatro hijos crecían ajenos a todo. “Yo no quería que ellos sufrieran”, así que María ocultaba como podía las humillaciones y los momentos de tensión con su marido. Lo que era más difícil de ocultar eran todas esas veces que volvía bebido de la calle. En una ocasión armó de valor y se encaró. “Le llamé borracho y me pegó una torta”.

“Parece un niño, me quiere besar todo el tiempo y a veces me llama mamá”, relata María. “Ahora lo veo tan indefenso que me da pena”, dice entre lágrimas. Su marido ha borrado de su memoria todos los insultos, amenazas y humillaciones que le hizo pasar... pero no han desaparecido, siguen muy vivos en los recuerdos de María.