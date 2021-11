Una granadina convierte su casa en un museo de la Navidad con más de 6.500 objetos

Hay amantes del verano, del otoño, de la Semana Santa y de las ferias patronales. La granadina Inmaculada Herrera lo que tacha en su calendario son los días que faltan para la llegada de la Navidad. Pero no espera hasta el puente de Diciembre, fecha elegida por la mayoría de los españoles para decorar nuestras viviendas. Ella comienza a colocar objetos navideños en las estancias de su vivienda en Atarfe en septiembre , una vez termina la temporada de verano.

Y es que sino no le da tiempo a ponerlo todo , ya que desde hace más de 15 años está coleccionando este tipo de enseres y ya cuenta con más de 6.500 piezas , a las que año tras año se van sumando nuevas adquisiciones, bien porque las compra ella misma o bien porque se las envían y regalan personas de todo el mundo que conocen el fervor que siente la conocida como la ' Mamá Noel de España ' por esta época del año.

Con todas las luces que decoran su fachada podría alumbrar a todo el municipio en el que vive. Nada más entrar por el patio un gran Papá Noel nos da la bienvenida y el 'Jo Jo Jo' y la melodía de 'Merry Christmas' anuncian nuestra llegada. Abre la puerta una Inmaculada vestida con indumentaria roja y blanca y su gorro de mamá Noel. Algo que también utiliza durante el resto del año cuando viaja fuera de su pueblo, aunque no sea Navidad.

Ya dentro de su casa, un gran belén con miles de figuras decora el recibidor y los tres Reyes Magos bajan por sus escaleras porque, como bien explica Inmaculada a NIUS Diario, "no se pueden perder las tradiciones de nuestra tierra porque ahora se está 'americanizando' todo con Papá Noel y lo nuestro también hay que fomentarlo".

También cuenta con varios árboles en el patio de su casa que cada año dedica a un motivo de actualidad. "Este año me he centrado en las víctimas de la violencia doméstica y para las mujeres que padecen cáncer de mama y por eso lo he decorado en rosa y morado, que son los colores que los simbolizan. El año pasado, por ejemplo, lo puse en azul y con mascarillas en recuerdo de los profesionales sanitarios que luchan a diario para salvar la vida de los enfermos de Covid-19", nos comenta con el runrun del 'Feliz Navidad' de fondo.