Los manifestantes de la huelga del metal vuelven a cortar calles y provocar disturbios en Cádiz

Una sección más radical de los trabajadores ha decidido no seguir las indicaciones del recorrido oficial de la marcha y se ha desplegado por diferentes calles de la ciudad con gritos de "¡Somos obreros, no delincuentes!" y prendiendo vengalas a su paso, por lo que la Policía Nacional ha tenido que reforzar la seguridad con antidisturbios que, de momento, no han tenido que intervenir más allá de seguir a los convocantes.