Manuela, la quiosquera gaditana de 75 años con una legión de seguidores en TikTok

¿Quién le iba a decir a Manuela que después de 22 años en su quiosco iba a ser casi tan famosa en las redes como su paisano, el bético Joaquín Sánchez? Esta portuense de 75 años tiene más de 16.000 seguidores en TikTok y todo fue como ella misma asegura "por el chufleo".



"Me vino una niña y me dijo Manuela vamos a hacer un tinton (TikTok) o como se diga, y yo le dije que si, angelito". Así fueron los inicios de Manuela, a la que no le falta desparpajo ni guasa gaditana. Acumula ya más de 16.000 seguidores y asegura que está encantada con su nueva faceta. El salto a esta red social de personas anónimas ha aumentado durante la pandemia, como ya sucediera con la farmacéutica de A Coruña.



Manuela ya era una institución para los vecinos del puerto y los turistas que pasaban sus vacaciones en la playa del Buzo donde lleva su quiosco más de 22 años. Ella siempre tenía el agua "más fresquita", los mejores helados y una gran variedad de "chuches" que hacían las delicias de niños y mayores. Ahora además alegra a sus seguidores en TikTok con videos casi a diario.