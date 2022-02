Una maratón sin Javier, víctima de la ataxia telangiectasia: "Queremos dar visibilidad a la enfermedad"

Hace ahora dos años Javier se estaba preparando para viajar desde Murcia hasta Sevilla. Quería volver a participar en la maratón de la ciudad, pero no pudo. Días antes del viaje tuvo que ser ingresado en un hospital. "¿Cómo que no estás en Sevilla?", le preguntaban médicos y enfermeros. "No me dejan", les respondía al borde de la lágrima.