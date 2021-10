María, la última paciente Covid de la UCI de Granada: "Mi gran fallo fue no vacunarme"

María Yrayzoz , de 48 años, no se había vacunado. “Lo fui dejando, aplazando… por tonta”, se lamenta ahora, “ese fue mi gran fallo”. El gran fallo que la llevó a contagiarse a María y a buena parte de su familia a primeros de octubre. Su nuera, sus nietos o su hijo, que acabó en el hospital. “Él lo pasó muy mal”, dice María, pero afortunadamente no piso la UCI y le dieron el alta a los cuatro días de ingresar.

Mientras María se preocupaba por los suyos no se daba cuenta de que ella misma estaba empeorando. Así llegó el 21 de octubre, cuando ya toda su familia estaba recuperada, María estaba muy grave ... tanto que al llegar al hospital la trasladaron casi inmediatamente a la UCI .

“He estado muy asustada”, confiesa ya en planta María. “Ha sido muy serio y he pasado mucho miedo porque te ves mal y encima estas preocupada por los de fuera”. No llegaron a intubarla, pero estuvieron a punto de hacerlo cuando peor se encontraba. Finalmente se ha recuperado. “Ahora estoy mucho mejor, más fuerte y hasta me aseo sola”, explica sentada en la cama del hospital.