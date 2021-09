El masajista de Sevilla que se quedó sin clientes y creó una empresa de limpiar tumbas: "Me llamaban loco"

“Se me ocurrió cuando acabé el instituto”, nos cuenta Joaquín Medina, de 28 años . Ha pasado una década y ahora, con la ayuda de un socio inversor, aquella idea es una empresa en la que él es el comercial, el ejecutivo y, por supuesto, el que limpia las tumbas, “aunque de vez en cuando me ayuda algún familiar”, confiesa Joaquín.

La mayoría de sus clientes son personas mayores que no pueden acercarse al cementerio. Uno de los últimos en contratar sus servicios es un hombre de 86 años. Antes iba a limpiar las lápidas de sus padres y su esposa, pero ya no puede. “Me pide que rece un Padre Nuestro ante ellos”, confiesa Joaquín, “y a mí no me importa porque soy creyente”.