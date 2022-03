La medalla de Raúl, bronce y desclasificado: "Necesito que alguien me lo explique"

Era el campeonato de 5 kilómetros marcha en ruta para veteranos. Se celebraba en Braga dos años después de haberse suspendido por la pandemia. Durante la carrera Raúl iba bien. Pero recibió dos avisos. "Me penalizaron dos veces por pierna flexionada", explica Raúl, "en marcha atlética la pierna de atrás siempre debe estar completamente recta". Al tercer aviso le podrían desclasificar y por eso se cuidó mucho de no cometer ningún error más. "Y no lo hice", asegura.

Si hubiera tenido más avisos me lo habrían comunicado de inmediato", cuenta Raúl a NIUS, "no esperan tanto tiempo". Su entrenador, Bartolomé Cantillo, seleccionador andaluz de marcha atlética, vio la carrera y no ve los avisos que le han costado la medalla. "Tampoco lo ve Jacinto Garzón, entrenador de María Pérez, olímpica en marcha", dice Raúl que no se explica lo ocurrido, ni tampoco encuentra a nadie que le de una explicación. De momento, la medalla sigue siendo suya, pero la tercera posición se la han arrebatado.