Denuncian que el despido de 8.000 sanitarios en Andalucía está provocando la saturación de los centros de salud

De hecho, calculan que hay un déficit de más de 1.000 médicos en Andalucía, lo que está provocando la saturación de los centros de salud y que no se estén cubriendo las bajas por enfermedad ni las vacaciones, por lo que los profesionales están "extenuados" con el ritmo del día a día, precisamente en estas fechas en las que se está notando un incremento de la incidencia por Covid-19 .

En este sentido, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Andalucía , José-Pelayo Galindo, ha tachado de "rastrera" la política sanitaria de la Junta , que "no sabemos qué objetivo tiene, ya que lo único que está consiguiendo es maltratar a sus trabajadores y a la sanidad pública".

"Aquí no sobra nadie y ya hemos visto que con el repunte por el Covid y el plan de vacaciones nos están faltando profesionales y no los encuentran porque se han ido fuera y en la bolsa del SAS no hay profesionales", ha criticado el presidente de CSIF de Sanidad Andalucía, Victorino Girela, quien considera "lamentable" lo que ha ocurrido.