Miles de personas se manifiestan en defensa de la sanidad pública en Andalucía

"Desde CCOO pedimos a la Junta que no haga oídos sordos al clamor de la calle. No pueden esconderse, tienen que dar soluciones. Los ciudadanos han salido a la calle por los problemas que tienen en sus barrios y en las listas de espera".

"La situación que tenemos ahora no es casualidad, es motivo de malas decisiones políticas y una mala financiación . ¿Por qué el superávit no se ha destinado en mejorar la sanidad?", ha lamentado Castilla.

" El plan de atención primaria no es un plan, es un parche . Con los salarios que hay en la región, ¿cómo es posible que un andaluz se pueda ir a un seguro privada? Potencien la pública y dejen de derivar dinero a la privada. Hoy hay que darle las gracias a la ciudadanía de Andalucía porque estamos defendiendo lo que es nuestro, y creo que hay mucho por hacer", ha sentenciado.

Entre los asistentes a la convocatoria se encontraba el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas , quien ha manifestado que el deterioro en el Sistema Sanitario Público de Andalucía en los últimos años que "no es sólo culpa de la pandemia" y "la responsabilidad es del gobierno de la derecha que no cree en la sanidad pública".

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre , ha criticado las movilizaciones de este sábado en las capitales de provincia que, en opinión de Aguirre, "las hace Juan Espadas" porque " son movilizaciones que no son sociales, son políticas ", y ha avisado que "aquellos que se esconden detrás de la pancarta son los causantes del deterioro del Sistema Sanitario Público de Andalucía hasta 2019".

El consejero ha destacado que la convocatoria no la secundan ni CSIF ni el Sindicato Médico Andaluz y que está apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos.

En este sentido, "nosotros no estamos en campaña electoral, estamos en gestión", ha subrayado Aguirre. "Nos quedan muchos meses de gestión hasta las elecciones. No vamos a entrar ni mucho menos si ellos quieren organizar un sábado con excursiones y autocares y todo eso bajo el lema de que la atención primaria no funciona", ha añadido.