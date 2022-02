Una mini galería de arte en el hueco de una fachada en Sevilla sorprende a los viandantes

Si pasa caminando por la calle San Luis, en Sevilla, en un hueco de la pared puede encontrar arte. Una mini galería que, si llega a fijarse, le sorprenderá. Era una antigua llave de agua que sólo guardaba la suciedad de quien no encontró una papelera cerca. Justo en ese pequeño espacio, Patricio Hidalgo , un pintor sevillano vio la oportunidad de crear algo, de crear arte.

“Me gusta la calle, darle al viandante la oportunidad de cruzarse con algo que le haga fijar la mirada”, confiesa a NIUS Hidalgo. No son muchos los que saben que es él quien está detrás de algunas obras repartidas por Sevilla y en alguna que otra ciudad por la que ha pasado.

Su historia está ligada al flamenco, no es casual que en una administración de lotería también haya dejado su huella. “Fue el Bar Pinto, del cantaor Pepe Pinto, el marido de la Niña de los Peines”, relata. En este lugar se reunían los flamencos de la época y ha querido dejar un detalle en esos lugares donde ya no queda nada de ellos. Ahora, quien se fija, puede ver en la entrada el dibujo que él mismo pegó y que gustó a los dueños de la administración.

No se considera un artista pero para los ojos de los demás… diga usted qué es. Un creativo artístico, quizá. Se emociona cuando alguien que no conoce comparte algo de lo que ha hecho. “Recibir mensajes de desconocidos al encontrarse con algo que he dejado por la calle, es lo más bonito”, asegura.