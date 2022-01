Una modelo denuncia comentarios ofensivos en sus redes sociales por tener una talla 42

Tras su participación en una pasarela de moda flamenca en Sevilla, Soledad Bayón ha recibido críticas sobre su aspecto

En los mensajes se le preguntaba "si estaba embarazada" o "si tenía la regla" porque la veían "más gorda"

Ella asegura que está contenta con su aspecto y pide "prudencia y empatía" al usar las redes sociales para criticar

El mundo de la moda siempre ha sido motivo de crítica. No es la primera vez que las modelos tienen que sufrir comentarios negativos acerca de su aspecto tanto por ser 'demasiado delgadas' o por tener unos 'kilos de más'. Tanto es así que muchas jóvenes que quieren dedicarse a este sector de manera profesional han llegado a jugar con su salud para intentar tener menos de una talla 38 y conseguir desfilar en una pasarela.

No es el caso de la onubense Soledad Bayona. Con 20 años comenzó su carrera como modelo teniendo una talla 38. Diez años después, reconoce que su cuerpo ha sufrido un "cambio físico lógico por el paso de la edad" y tiene una talla 42. Algo que no le ha impedido año tras año continuar participando en pasarelas de moda flamenca.

Ella reconoce que está "muy contenta" con sus nuevas medidas y que "para nada se siente la 'gordita' de las pasarelas". Sin embargo, parece que no todos sus seguidores piensan lo mismo que ella.

De hecho, tras su paso por el evento 'We Love Flamenco 2022', que se está celebrando en Sevilla durante esta semana, la modelo se extrañó de que sus amigos comenzaran a enviarle mensajes vía WhatsApp con capturas de pantalla de comentarios que estaba recibiendo en las fotos que la organización o que ella misma había subido en Instagram.

"Consulté mi cuenta y no dejaban de llegarme mensajes preguntándome 'si estaba embarazada' o 'si tenía la regla' porque se me notaba la barriga hinchada en las fotos. Al principio, no le di importancia, pero sí que me preocupó que tanta gente que no conocía me hiciera ese tipo de preguntas solo por tener una talla 42", explica a NIUS Diario Soledad Bayón, quien también denuncia que algunos usuarios le instaban a "perder cuatro kilos".

Por eso, Soledad decidió escribir un 'story' en su perfil pidiendo "empatía, tolerancia y diversidad" con ciertos comentarios que pueden herir la sensibilidad de las personas a las que van dirigidos. "NO ME PASA NADA. Solo tengo una talla diferente a la 38. Así que no me preguntéis más, si me queréis decir algo sobre los desfiles, podéis decirme que estoy buenísima, gracias", escribe con humor.

Esta joven es estudiante de psicología y trabaja en Madrid en una clínica privada. El trabajo como modelo es algo que hace como afición y porque le apasiona el mundo de la moda, pero reconoce que "no va a poner en riesgo su salud para poder entrar en una talla 38".

"No es el caso, pero si hubiera esta intentando quedarme embarazada y no hubiera podido estos comentarios me habrían destrozado", asegura la onubense, quien pide a los diseñadores que cuenten con "más compañeras con la talla 42" para que se normalicen esas tallas diferentes, ya que "la moda tiene que estar enfocada para todo tipo de mujeres y no solo para chicas de talla 32".