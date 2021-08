Mounir: de trabajar en los invernaderos a crear los peinados más modernos de Roquetas de Mar

Cortar el pelo con fuego, hecho. Pintarlo de mil colores, hecho. Y hacer figuras imposibles sobre el cogote, también hecho. No hay nada con lo que no se atreva Mounir, un joven peluquero marroquí de 29 años que llegó a España en 2007 y que con sus tijeras tiene revolucionado a los vecinos de su barrio de Roquetas de Mar, en Almería.

"Mi familia en Kenitra, Marruecos, eran peluqueros y ahí aprendí", nos cuenta Mounir. Sin embargo al llegar a Almería trabajó como muchos inmigrantes en los invernaderos del Poniente . Hace dos años por fin consiguió abrir su peluquería: "A&M", las iniciales de sus dos hijos, Adam y Mounir .

Poco a poco fue innovando en sus técnicas y atreviéndose con nuevos estilos. No importa la edad. Mounir ha tintado de azul el pelo de bebés y peinado a mayores como a auténticas leyendas del reguetón. "La gente suele decirme que haga lo que quiera", asegura Mounir. La confianza se la ha ganado a base de tintes imposibles, de dibujar con pelo caras y símbolos que hacen de cada peinado una obra de arte , pero sobre todo a sus ganas de innovar.

La clientela que entra en su peluquería ya no se asusta. Viene preparada para conocer cuál será la última locura que ha salido de la cabeza de Mounir y pese a que lleva dos años abierto , no deja de sorprender a todos .

El fuego también tiene sitio en su peluquería. Lo mismo enciende una hoguera de maquinillas de afeitar en el suelo, que te hace el corte más caliente del momento. "El fuego no es fácil", confiesa Mounir, "y a la gente le da miedo, pero siempre repite ".

Su clientela le conoce bien y le temen más a él que a sus tijeras. Porque además de peluquero, Mounir es un amante de las bromas y no hay día que en su silla no salga alguien totalmente empapado, con el color de pelo que no esperaba o incluso es capaz de dibujar a Messi como nunca antes lo habían visto para sorpresa del cliente.