Muere una chica de 17 años de Utrera que viajó a Turquía para realizarse una reducción de estomago

"Estaba muy ilusionada", cuenta su prima Neiva. Sufría obesidad y por cuestiones económicas decidió hacer el viaje de “su vida”. La intervención se complicó y no salió del quirófano. “Los protocolos son un desastre, la vida allí no vale nada, solo les importa el dinero”, relata la familia. Una operación que en España cuesta más de 10.000 euros y en Turquía no llega a 4.000.