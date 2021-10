En la mente de un joven sevillano apareció la idea, aunque él prefiere mantenerse en el anonimato. En NIUS hemos hablado con él para saber más sobre un producto que no deja indiferente y que, tras ver la luz este verano, ya puede degustarse.

Su nombre procede de ‘carajo’, una expresión típica popular en una parte del territorio andaluz, sobre todo de las provincias de Sevilla y Cádiz . “Empezó realmente con un proyecto textil con una socia hace dos años, pero no terminó de fraguar, se quedó parado”, recuerda el creador.

Así nació la bebida, aunque dos años más tarde, también por esperar a que pasase la pandemia. “Este 2021 conocí por casualidad en un bar a un maestro cervecero de Sevilla y me dijo que me haría la receta”, relata. Es, por tanto, el grupo sevillano BrewFuckers Co el que elabora la cerveza 'Carajo' en una fábrica de la localidad de Dos Hermanas.