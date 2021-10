Nacho Cruz, dos meses en paro y encuentra trabajo gracias a Twitter: “Me han salvado la vida”

“Esto no me lo esperaba”, confiesa Nacho a NIUS. “Estaba aburrido de enviar mi currículo por todos lados y no me llamaba nadie”, explica. En diciembre será padre de una niña y en los meses sin trabajo ha visto cómo sus ahorros han caído en picado. Durante este tiempo, él y su pareja han tenido que pedir ayuda para afrontar el alquiler del piso en el que viven. “Gracias a mis padres y a mis suegros hemos podido seguir aquí”.