La Navidad de Inés: una vecina de Sevilla reparte más de mil juguetes a los más necesitados

Cuando todos se marchan con sus juguetes y la casa de Inés vuelve a ser una casa normal, llegan los mensajes de agradecimiento. Su móvil está lleno de fotos de centenares de niños de Sevilla jugando con sus regalos. "Una vez me llegó al alma un niño de cinco años de Torreblanca con Síndrome de Down ", recuerda Inés, "su ilusión era ser cocinero y llevaba 3 años pidiendo una cocinita". La pidió con tres años, con cuatro y cuando el año pasado cumplió los cinco... Inés se la estaba entregando. "No lo olvidaré nunca, ese niño empezó a decir una de cosas por esa boca... y todos rompimos a llorar".

Es la Navidad que no sale en los anuncios, que no aparece en la televisión y que pocos conocen, porque esta Navidad es particular, la ha creado Inés y no hay papel de regalo suficiente para envolver toda la felicidad que va a dar.