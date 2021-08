La sorpresa de David al recuperar los 1.035 euros que dos operarios de la limpieza encontraron en Sevilla

Cuando avisaron a David la sorpresa fue doble porque aún no sabía ni que había perdido la cartera y la acababa de recuperar. “Era para pagar a los proveedores”, explica David, propietario de una chatarrería a la que se dirigía esa mañana. Al montarse en su coche puso momentáneamente la cartera en el capó para sacar las llaves… y ahí se quedó.

“Yo siempre he entregado lo que me he encontrado en el suelo”, explica David, que cree que la vida le ha devuelto el gesto esta vez. Eso sí, asegura que nunca antes había perdido dinero, “al menos que yo sepa”, apunta.