Ortopedias andaluzas alertan de la escasez de sillas eléctricas y 'scooters'

Las tiendas de productos ortopédicos, y sobre todo las especializadas en vehículos de movilidad reducida, como sillas de ruedas eléctricas o scooters , admiten que hace meses que están tirando del stock que algunas distribuidoras poseen en España “Ahora mismo no llega nada. Haces un pedido y no te dan plazo de entrega o te dicen que tardará un mes que luego son 3 o no se sabe...“.

Desde su experiencia personal de hecho Susana, ha tenido que recomendarle, a varios clientes que ya no podían esperar más que cambiaran de marca… “Este verano hemos tenido retrasos de 2 y hasta 3 meses. Tenía dos scooter pedidas y a los clientes se las he cambiado les he dicho esta no va a llegar... Quédate con esta”.