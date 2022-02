Pacho, un perro policía en prácticas para detectar drogas por las calles de Granada

La parte más difícil viene después: enseñarle a Pacho que una persona puede llevar droga. "El perro no ve a la persona como contenedor de droga", dice Óscar, "y eso hay que enseñárselo". Stan Lee , Harry y Arex lo saben bien. Mientras Pacho miraba, sus tres compañeros han ayudado a levantar 15 actas, la mayoría por cocaína, hachís y drogas sintéticas. "Son una manada perfecta" , explica Óscar. Lo dice porque dos son mayores y los otros dos más jóvenes y energía y experiencia se compensan.

El más pequeño de todos es Pacho. Todavía no ha cumplido el año. Como todo perro policía, llegará a su máxima plenitud entre los tres y cuatro años. A partir de aquí perderá capacidades físicas, pero no el olfato. "Hay que tener en cuenta que su ejercicio de búsqueda es aeróbico y llega a hiperventilar", explica Óscar, "los perros acaban reventados cuando hacen ejercicios continuados". Cuando se van haciendo mayores toleran peor el ejercicio, pero su capacidad de buscar sigue intacta.

Pacho vive con Óscar. "Los perros tienen que vivir con la familia de los agentes", nos explica, "y tenemos que firmar un contrato de cesión de actividad para que trabaje con la Policía". Sin embargo, lo que une a Pacho y a Óscar no es solo una relación laboral. "No es un perro de trabajo", nos cuenta, "es mi colega, mi binomio... donde vaya yo, va él". La relación que hay entre un perro policía y su agente es difícil de explicar... no es solo lealtad, es mucho más que familia y son mucho más que compañeros.