Patricia y Raquel, tras la agresión homófoba en Motril: "Tenemos miedo a encontrarnos con él"

La pandemia les dejó sin trabajo y, como muchas parejas, Raquel Ruiz y Patricia Aguilera tuvieron que adaptarse. Se fueron a vivir a la casa de los padres de Raquel a Campillo de Arenas, en Jaén. Tocaba volver a empezar de cero y ese nuevo comienzo se llamaba Motril . Las dos consiguieron trabajo en los invernaderos. "Estábamos muy ilusionadas", explica Patricia a NIUS.... La misma Patricia que ahora no se atreve a salir de casa.

Desde hace siete días Patricia y Raquel viven encerradas en esa ilusión convertida hoy en pesadilla. El miedo y los nervios son fruto de la agresión que la pareja sufrió la semana pasada. "Aún no nos lo creemos", aseguran. Estaban en la puerta de un pub con una amiga de las dos. Un joven se acercó para hablar con ella y la pareja aprovechó para marcharse.

"¿Por qué os vais? Ni que fuera yo homófobo...", dijo indignado el joven a las dos chicas para inmediatamente después increparlas. "me empujó y me dijo que que necesitábamos una buena polla", asegura Patricia. En ese momento Raquel salió a defenderla y recibió un puñetazo que la tiró al suelo. El siguiente se lo llevó Patricia en la boca y le hizo perder el conocimiento por unos segundos. Cuando abrió los ojos asegura que vio cómo el joven golpeaba a su pareja.

"Había mucha gente, pero casi nadie ayudó", dice Patricia... Y los que lo intentaron, como Paula o un par de jóvenes más, acabaron por los suelos. Al final llamaron a la policía y el joven se marchó. Los agentes pidieron una ambulancia y tras el parte de lesiones la pareja puso una denuncia que las llevó a verse de nuevo con el agresor en un juicio rápido del que esperan ahora la sentencia. Mientras tanto no se atreven a salir de casa por no encontrarse con él, pero hoy han hecho una excepción para acudir a una concentración en el Ayuntamiento de Motril en señal de repulsa por la agresión.

Patricia y Raquel tienen 24 y 22 años. Llevaban seis meses en Motril cuando sucedieron los hechos, pero hasta entonces no habían tenido ningún problema. Ahora, con ayuda psicológica y el apoyo de todo el pueblo no saben qué hacer. "Tenemos mucho miedo", dice Patricia que no descartan dejar aquí el miedo y llevarse su sueño de volver a empezar a otro pueblo.