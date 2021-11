Patricia Santos, elegida mejor profesora de FP de España por segunda vez: "Aún no me lo creo"

Es la segunda vez que lo gana. Ya lo recibió en 2018 y por eso este año estaba más tranquila. "Estaba segura de que no me lo iban a dar", dice la malagueña Patricia Santos, "aún no me lo creo". Pero se equivocaba. Y así, esta profesora de 43 años que lleva casi dos décadas en la enseñanza, se convertía ayer en la primera en conseguir dos veces este galardón.