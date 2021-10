El ‘Pellejo’ de Cúllar Vega, un juego de cartas “único en el mundo”

Con un nombre tan curioso como ‘Pellejo’ , este juego de cartas no solo sorprende por su origen, sino porque es autóctono del municipio de Cúllar Vega (Granada) . Únicamente se practica en este pueblo granadino, cuando los vecinos se reúnen en bares y tertulias para entretenerse con él.

Desde el Consistorio no solo se pretende promocionar cada vez mejor este juego, sino que no caiga en el olvido. Por eso, quieren fomentar su aprendizaje con cursos para jóvenes para que las nuevas generaciones igualmente lo tengan presente y lo sigan practicando. Aunque otra idea que nos adelanta Felipe va en una dirección muy distinta.

“Hay muchísimas mujeres mayores que saben jugar y no se apuntan al torneo porque tradicionalmente era un juego de hombres. Pero me encantaría poder ver un equipo de tres abuelas que participan e incluso disputan la final”, admite. Habrá que esperar hasta el año que viene para ver si, al final, consiguen que ellas también se sumen a esta práctica tan particular del pueblo granadino.