Pérez Siquier deja su legado en el primer museo dedicado a un fotógrafo español

A sus 90 años, el almeriense falleció el lunes 13 de septiembre en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, por causas que no se han desvelado. Lo que sí se puede conocer es todo su trabajo fotográfico, tras la inauguración en 2017 del centro cultural que lleva su propio nombre. Gracias a este lugar, logró despreocuparse del futuro que tendría su obra cuando él ya no estuviese. Ahora ya no está, pero su memoria y legado continúan.