Los pescadores de Sanlúcar no pueden más, "hartos de ejercicios de tiro en el caladero"

La Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda está cansada de "pescar obuses" en sus caladeros . Aseguran que el hallazgo de artefactos explosivos como el del pasado lunes es algo muy habitual. Por ello, solicitó el Junio al Ministerio de Defensa que se realice los ejercicios con explosivos cuando la flota no esté pescando, pero no han obtenido ninguna respuesta a la petición. Los ejercicios, según aseguran desde la Cofradía , se realizan justo donde pescan sus barcos y coincidiendo con el horario de los mismos. "Estamos hartos de ejercicios de tiros en el caladero" , aseguran.

En junio enviaron un documento al Ministerio de Defensa pidiendo que bajasen la intensidad de estos ejercicios por el riesgo que supone para la flota pesquera. Y que ante la necesidad de realizar los mismos se hiciera cuando no estuviesen los barcos faenando, pero hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta.



Ante la noticia del hallazgo de un nuevo artefacto explosivo esta semana, han insistido a Defensa para que “se revise este asunto y no se ponga en riesgo a la comunidad pesquera”. Insiste en plantear que “se busquen otros días, otras zonas u otros mecanismos alternativos para estos ejercicios de tiro de los distintos ejércitos de tierra, mar y aire. Todo ello, evidentemente, con el máximo respecto a los militares y la institución que representan”, concluyen.