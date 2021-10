Piden ocho años de cárcel para el hombre que grabó a más de 70.000 mujeres en baños de Málaga

No obstante, la Policía Nacional cree que el número de víctimas sería aún mayor, ya que los dispositivos funcionaban con sensores de movimiento: si la siguiente usuaria del aseo entraba justo después, las imágenes se almacenaban en un mismo archivo. En algunos de los vídeos interceptados aparecen dos, tres y hasta cuatro mujeres, por lo que, según los investigadores, el volumen de víctimas reales podría superar las 100.000.

El fiscal considera que las grabaciones se hicieron con la finalidad de obtener un beneficio económico. Según la acusación pública, los investigados encargaron la creación de una página web con la idea de subir los vídeos “obtenidos de forma ilícita”, aunque no llegaron a hacerlo, posiblemente porque la policía frustró sus planes. El Ministerio Público indica que esa web, que no funciona en la actualidad, está ubicada en Francia y no se ha podido identificar al encargado de su mantenimiento.