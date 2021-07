Planes para las noches de calor en Sevilla

Ya el sábado le llega el turno a Martín León Soto (Tiernos Mancebos, Maleso), quien lleva treinta años desgranando su universo musical, ácido y particular, en un rosario de canciones de cuya última expresión, ‘Fracasos que no me explico’, podrá disfrutar el público en este formato dúo. A caballo entre la canción de autor, el cabaret y el lo-fi, Maleso nos enseña bajo una apariencia naif, todo un repertorio repleto de acidez, surrealismo y retranca sureña.