La playas de interior oasis contra la ola de calor en Sevilla

Llega el calor asfixiante de agosto y, "vaya vaya aquí no hay playa". Esta afirmación no es del todo cierta porque Sevilla si tiene playa, la playa natural de San Nicolás del Puerto. No la baña ningún océano pero se puede disfrutar de un buen chapuzón en un ambiente totalmente playero.



Se trata de una de las mejores opciones ante esta primera ola de calor veraniega. Es la opción perfecta alejada de grandes retenciones en carretera donde poder darse un buen baño con el que paliar las altas temperaturas de estos días de agosto de calor sofocante.