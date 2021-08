Playas y piscinas sin humo se ponen de moda

Este proyecto de la Junta de Andalucía, pretende que se delimiten y habiliten zonas en determinados espacios donde no este permitido fumar . Con ello se promueven hábitos saludables, se mejora la salud y calidad de vida y además se reduce la contaminación. El ayuntamiento que quiera unirse, debe adquirir el compromiso de llevar a cabo una serie de actuaciones que promuevan espacios libres de humo . Según el número de espacios integrados en la localidad podrá clasificarse con oro, plata o bronce. El compromiso de adhesión está disponible en la página web de la Consejería de Salud y Familias.

En las playas y piscinas sin humo no estará permitido fumar. Sin embargo no habrá vigilancia ni sanción en caso de incumplimiento, ya que se trata de una elección personal y voluntaria escoger una piscina o playa sin humo como lugar de ocio y por tanto, de compromiso en cumplir la norma de no fumar.