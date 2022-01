La Policía Local de Granada advierte del timo del 'familiar lejano' que circula por WhatsApp

"Ya lo avisamos, pero los estafadores siguen intentado engañarnos escribiéndonos por WhatsApp diciendo que son familiares a los que hace mucho tiempo que no vemos. No piques , solo pretenden ganarse tu confianza para que les envíes dinero.", explica el mensaje de la Policía Local de Granada, que adjunta un ejemplo de un afectado por esta estafa que comienza como si se tratara de un juego de adivinanzas: " Adivina quién te escribe desde el extranjero ".

En este caso, el usuario de WhatsApp al que le llega el mensaje no se deja engañar y responde rotundamente que "no tiene familiares en el extranjero" y que "si no le dice quién es lo bloqueará", además de amenazar con "ponerlo en manos de las autoridades", por lo que el timador deja de atosigarle con los mensajes, aunque eso no evitará que vuelva a intentarlo con otra persona hasta que consiga su objetivo.