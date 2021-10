La portavoz de Vox en Bormujos pide ser edil no adscrita por el "autoritarismo" y "chiringuitos" del partido

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla), Carmen Cariciolo , ha anunciado su decisión de solicitar su declaración como edil no adscrita , al considerar que dicha formación ya no le "representa" al actuar como "un partido como cualquier otro", con designaciones "a dedo y chiringuitos", entre otros aspectos.

Carmen Cariciolo asegura que ya no se "identifica" con Vox, es decir que el partido no le "representa" dada la evolución del mismo. "Ya no es el partido con el que yo empecé, por el que yo creé la agrupación de Bormujos", ha enfatizado, avisando de que pese al discurso de la formación de Santiago Abascal, "se ha convertido en un partido como cualquier otro".