A prisión el conductor que atropelló de manera intencionada a un ciclista en Granada y se dio a la fuga

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de julio a las 08,30 horas, en el kilómetro 15,950 de la carretera GR-3210, en el término municipal de Quéntar, cuando se produjo la colisión entre el turismo y el ciclismo, aunque la investigación practicada por la Guardia Civil ha determinado que "no fue fortuita" sino que según varios testigos el vehículo impactó de forma intencionada contra el ciclista, presuntamente porque anteriormente le había recriminado que no hubiese guardado la distancia de seguridad en un adelantamiento.