Profesores de un colegio de Lepe con uñas pintadas y faldas para apoyar a un alumno que se siente niña

Hace unos días que a un alumno de 11 años del CEIP César Barrios de Lepe, en Huelva, recibió varios insultos de “maricón”, y le prohibieron la entrada al baño de chicos. Esto llegó a oídos de Joaquín Hernández, director del centro, quien no dudó en hablar con el niño. “¿Qué eres o cómo te sientes?”, le preguntó. “Sé que he nacido niño, pero yo me siento y quiero ser niña”, respondió.