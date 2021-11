“No eran principiantes, no se les ve nerviosos”, asegura. Describe que “iban tapados con gorras y bragas para que no se les viese la cara”. “La alarma sonó, el sistema funcionó bien, pero sabían que tenían su tiempo para cogerlas y huir”, admite Imanol, quien ya adelanta que va a reforzar las medidas de seguridad tras lo ocurrido.