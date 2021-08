Sale del hospital de Jerez después de 9 meses ingresado por COVID

Aquel mes Pepe tenía un resfriado largo como los que cada invierno le visitaban, pero este parecía no tener fin. “No podía ni dormir por la noche de la tos”, explica Pepe que acabó yendo a una clínica privada. “Me daba miedo ir al hospital con todo lo que pasaba”, confiesa este jerezano de 52 años, deportista, no fumador y sin patologías previas .

Negativo . La prueba decía que no tenía COVID, pero algo tenía y de la clínica le enviaron con un informe al hospital. Directamente pasó a observación y allí le sentaron en una silla, leyeron el informe y le hicieron una pregunta sencilla que Pepe no comprendía: “¿ha venido en ambulancia?” .

No, había venido en su coche. Había entrado por su propio pie por la puerta del hospital y él solo se había sentado en una silla frente al médico… y aquello parecía imposible . En aquel informe que él mismo había traído decía que sus pulmones estaban casi al 70% encharcados .

A los 15 minutos de estar en observación lo metieron en la UCI, le dieron un pijama en forma de bata y se tumbó en la cama. Aún no sabía que iba a pasar en esa cama los tres meses siguientes. “Vamos a intubarle” , le dijo un médico y enseguida Pepe llamó para contárselo a su mujer que seguía esperando en el coche. Ya no recuerda más.

Cuando despertó ya era Navidad y faltaba solo una semana para Año Nuevo . De repente se vio en un box . “Las enfermeras pasaban como fantasmas ”, recuerda Pepe porque apenas podía verlas, solo las escuchaba. De hecho, la navidad de 2020 para Pepe son apenas unos cuantos recuerdos borrosos que se entrecruzan. “Recuerdo una limpiadora con una diadema con antenitas de navidad, bailaba y me intentaba animar”. Todo parecía ir mejor, pero de repente cerró los ojos y los abrió en febrero.

Intubado, con goteros enganchados a su cuerpo y sin poder hablar. “Era un maniquí”, explica Pepe que llegó a pensar que estaba paralítico, “no podía mover nada, solo la cabeza para los lados”. No había día ni noche, ni existía la noción del tiempo. Me guiaba por el horario del personal que me atendía.