Salud instala unidades móviles de vacunación sin cita previa en plazas y centros comerciales

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una nueva estrategia dirigida a captar a aquellas personas que todavía no se han vacunado frente al Covid-19.

Aquellos que deseen vacunarse no tendrán que pedir cita para hacerlo en estos camiones habilitados como centros de vacunación. Las unidades móviles tienen un horario ininterrumpido de diez a ocho de la tarde.

Con el lema "si aún no has recibido la primera dosis, no lo dudes, solo tardarás un minuto en vacunarte" pretenden captar a los más rezagados.