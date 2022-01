Sebastián vive encerrado en su casa de Pedro Abad en Córdoba para que no la okupen

Encerrado en su propia casa, apenas duerme y cualquier ruido le pone en alerta, Sebastián lleva 48 horas sin salir. La última vez que abrió la puerta de su casa había 10 personas esperándoles. "Nos insultaron y nos golpearon a mi y a mi mujer", asegura Sebastián. Ya no ha vuelto a abrir la puerta. "No me fío", dice entre miedo y rabia Sebastián.

Era una zona residencial y seguían construyendo viviendas, pero al poco dejaron de venderlas. Finalmente fue el banco el que se quedó con ellas "y ahí es cuando empezaron a ser okupadas", cuenta Sebastián. Los problemas de convivencia no se hicieron esperar. "Música a deshoras, peleas, suciedad, fuego en la calle...", la lista de quejas de Sebastián es grande, pero hasta ahora no había habido otro tipo de problemas.

La mujer de Sebastián y sus dos hijos se han ido del pueblo por miedo, Sebastián sigue en casa para evitar que le okupen la vivienda. "Me han dicho que si me voy la okupan", asegura el joven a NIUS. "Mis padres han venido y querían quedarse conmigo, pero no les he dejado", confiesa Sebastián pendiente de si ve pasar a la policía.