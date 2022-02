Declarada firme la prisión permanente revisable para Bernardo Montoya por el asesinato de Laura Luelmo

Asimismo, el acusado tendrá que indemnizar con un total de 400.000 euros a los padres y hermanos de la víctima en concepto de responsabilidad civil. En este punto, el magistrado-presidente del juicio con jurado concluía que no procedía indemnizar al novio de la fallecida, ya que "no consta que la parte que lo solicita, acusación particular, ostente formalmente su representación procesal" y, además, "no consta que existiera una relación estable, con convivencia análoga a la del matrimonio".