El "servesón" de Carmen: Una artista de Sevilla pinta un mural de su abuela abrazada a una cerveza

La complicidad de la que habla está ahora plasmada ahora en una pared cerca del casco histórico de Sevilla, lejos del barrio de Triana donde acabó viviendo su abuela hasta que falleció. "Traerla de nuevo y que hagamos algo juntas ha sido muy emotivo", confiesa la artista sevillana, agradecida por el cariño con el que la gente ha acogido el mural. "A mí me salió de dentro sin intención de nada de esto y me alegro un montón la difusión que está teniendo", reconoce Ana, "no me lo esperaba, la verdad".