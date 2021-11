Servir, proteger... y escribir: poemas, ensayo y novela de tres guardias civiles en Córdoba

El agente Vázquez no tiene nombre, tampoco existe. Es la creación de Germán Vaquero , un guardia civil de Córdoba que acaba de publicar una novela en clave de humor construida a través de las anécdotas de su día a día en el cuerpo. "Son situaciones que yo mismo he vivido", dice Germán, como la ocasión en la que persiguiendo a unos cazadores furtivos se perdió y le dieron indicaciones que acabaron llevándole a una plantación de marihuana.

No es el único agente de Córdoba que esconde un escritor bajo el uniforme. De hecho, el escritor Lorenzo Silva ha apadrinado a tres de ellos. El segundo lo encontramos en el cuartel de Lucena, Rafael Pimentel . Allí, cuando no está de servicio, estudia la historia de la benemérita en la provincia de Córdoba. Su último libro lo ha dedicado a su pueblo natal: Guardia Civil de Priego de Córdoba 1848-1975.

En sus libros recoge desde atestados a multas de finales del siglo XIX y permite ver cómo han cambiado los delitos hasta nuestros días. "A mí me ha aportado mucho porque aprendo cómo se trabajaba antes en la Guardia Civil", dice Rafael, que utiliza sus ensayos también para homenajear a los hombres y mujeres que le precedieron en el cuerpo.

"No escribo como guardia civil", se presenta Francisco Molero , desde hace tres meses destinado en los juzgados de Córdoba. Lo suyo es la poesía. Hace cinco años editó un libro donde recoge algunos de sus poemas bajo el título Versos y pequeños cuentos de un corazón roto.

Todo empezó al cumplir los cincuenta años . Mi mujer me animó a publicar lo que escribía... y había escrito mucho. Sobre todo desde el nacimiento de su hija y tras la muerte de su hermano, muy aficionado a la escritura. "Una serie de situaciones me llevaron a escribir para desahogarme", explica Francisco. Así nacieron sus pequeños cuentos.

Uno de sus relatos se llama Un tiro en su nuca y trata el problema del terrorismo. "Muchos compañeros que han estado en el País Vasco, los más antiguos, cuando la leen se ven reflejados", explica Francisco. Pero también escribe sobre prostitución o el Alzheimer. "Mis superiores me han leído", lo dice con orgullo porque para él en ese momento son lectores, "no escribo como guardia civil", dice de nuevo, "lo escribo como una persona que siente"... tenga o no tenga uniforme.